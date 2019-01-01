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فريق أبو علي شاهين بطلا لبطولة الشهيد عقيلان

الأحد 02 يونيو 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق أبو علي شاهين بطلا لبطولة الشهيد عقيلان


غزة / سما /

توّج فريق "أبو علي شاهين" بلقب بطولة الشهيد "أكرم عقيلان" الرمضانية, التي نظمتها اللجنة الرياضية في حركة الجهاد الإسلامي "إقليم غزة", على ملعب الشهيد "أبو يوسف القوقا" غرب غزة.

وحضر المباراة الختامية للبطولة التي جرت بين "أبو علي شاهين" و"أكرم عقيلان", عدد من قادة الجهاد الإسلامي, والفصائل الأخرى, والمئات من المتفرجين.

وكانت المسابقة قد انطلقت مطلع شهر رمضان, بمشاركة 16 فريقا يحملون أسماء الفصائل والمساجد والشهداء, ووصل للنهائي "أبو علي شاهين" و"أكرم عقيلان".

وجاءت الموقعة النهائية مثيرة بين الطرفين, قبل أن يحسم "أبو علي شاهين" اللقب لمصلحته بالفوز على "أكرم عقيلان" (2-0).

وفي الحفل الختامي, نال الفريق الفائز كأس المركز الأول, فيما ذهب كأس الوصافة للخاسر, كما تم تكريم الحكام.

#أبو علي شاهين #بطولة

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