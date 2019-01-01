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بلاطة يتوج بلقب كأس فلسطين للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب 23 عاما

الأحد 02 يونيو 2019 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلاطة يتوج بلقب كأس فلسطين للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب 23 عاما


رام الله / سما /

توج مركز شباب بلاطة، الليلة، بلقب كأس فلسطين لكرة القدم على حساب مركز شباب الأمعري بهدفين لهدف في اللقاء النهائي الذي جمعهما على استاد أريحا البلدي.

وعاد مركز بلاطة إلى منصات التتويج في البطولة بعد غياب 23 عاما ليحرز اللقب الثاني له بعد موسم 95-96، أما الأمعري ففشل في إحراز لقب فلسطين لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

وانتهى الشوط الأول لصالح بلاطة بهدف نظيف سجله لاعبه ليث خروب من كرة ثابتة حولها خروب برأسه قوية على يمين حارس الأمعري معاذ سماحة.

وتمكن اللاعب ابراهيم الحبيبي من معادلة النتيجة لمركز شباب الأمعري بعد مرور 10 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني من عمر اللقاء.

ومنح الهداف خالد سالم التقدم مجددا لمركز بلاطة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الـ70 من ركلة جزاء رافعا رصيده في البطولة إلى 3 أهداف بصدارة الهدافين إلى جانب لاعب الامعري أحمد أبو رداحة، وطرد حكم اللقاء في الوقت بدل الضائع لاعب بلاطة فادي سلبيس بالورقة الحمراء مباشرة، لينتهي اللقاء بفوز بلاطة بهدفين لهدف.

#بلاطة #كأس فلسطين

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