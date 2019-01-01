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خدمات الدير يواصل استعادته للطيور المهاجرة

الأحد 02 يونيو 2019 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات الدير يواصل استعادته للطيور المهاجرة


غزة / سما /

واصل نادي خدمات دير البلح, استعادة "طيوره المهاجرة", بعدما ضم لاعبين جديدين, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة.

وأكد خدمات الدير انضمام الثنائي مهند البحيصي وسعيد تمراز لصفوفه مجددا مدة موسم واحد, عقب خوضهما تجارب مختلفة خارج صفوف النادي في المواسم الماضية.

وسبق للنادي استعادة الثلاثي محمود البحيصي, ويوسف أبو ظاهر, ومحمد أبو شعيب, ما يؤكد أن الفريق حريص على الرجوع للدرجة الأولى في الموسم المقبل.

يشار إلى أن فريق خدمات دير البلح هبط للدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" في نهاية الموسم الأخير, عقب حلوله في المركز الثاني عشر والأخير لدوري الأولى.

#خدمات دير البلح

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