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الاحتلال يعتقل 50 مواطنا من الضفة غالبيتهم من القدس

الأحد 02 يونيو 2019 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ظهر أمس وحتى صباح اليوم الأحد، قرابة (50) مواطنا من الضفة الغربية، بينهم (40) مواطنا من القدس بينهم أمين سر حركة "فتح" شادي المطور.

وافاد نادي الأسير في بيان له، بأنه ومنذ صباح اليوم استأنفت قوات الاحتلال اعتداءاتها على المواطنين المقدسيين، واستدعت عددا من حراس المسجد الأقصى بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وذلك عقب اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت عشرات المواطنين وذلك أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى، حيث ارتفعت الوتيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر نادي الأسير أن مواطنين جرى اعتقالهما من الخليل فجر اليوم وهما: يعقوب يحيى الرجبي (20 عاماً)، وفراس عماد هديب (17 عاماً)، ومواطن آخر اعتقله قوات خاصة بسيارة مدنية من محافظة طوباس وهو نعمان عبد المنعم صوافطه (23 عاماً).

#الاحتلال

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