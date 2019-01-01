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وزير التربية يطلع وفدا برلمانيا ألمانيا على واقع التعليم في فلسطين

الأحد 02 يونيو 2019 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني في رام الله، اليوم الأحد، وفدا برلمانيا ألمانيا على واقع قطاع التعليم في فلسطين والتحديات التي تواجهه؛ خاصة في ظل تواصل انتهاكات الاحتلال بحق هذا القطاع؛ إذ حضر اللقاء ممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستيان كلاجز.

وبين عورتاني للوفد الآثار الناجمة عن ممارسات الاحتلال بحق التعليم، والبيئة المدرسية، والآثار النفسية والاجتماعية على الأطفال، مشيرا إلى الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق الطفل عبد الله غيث؛ إذ تم إعدامه بدم بارد.

وقدم الوزير للوفد شرحا حول خطة الوزارة المستقبلية، متطرقا إلى أهمية بذل كل جهد ممكن للحد من مشكلة البطالة، وضرورة تهيئة الطلبة والخريجين ليكونوا قادرين على الإنتاج وخلق فرص جديدة بما يسهم في إيجاد سوق عمل نشط.

وأشار عورتاني إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز النشاطات اللامنهجية؛ بما في ذلك تنظيم المخيمات الصيفية التي تشجع التفكير الناقد والإبداع، وتستخرج الطاقات الكامنة لدى الطلبة.

من جانبه، أشاد الوفد بالحرص الذي توليه الوزارة لتطوير قطاع التعليم والارتقاء به؛ مشددا على أهمية قطاع التعليم المهني لما له من دور مهم في التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سوق العمل.

#وزير التربية والتعليم

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