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كلوب يكشف تفاصيل اتصال جوارديولا الهاتفي عقب نهائي دوري الأبطال

الأحد 02 يونيو 2019 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يكشف تفاصيل اتصال جوارديولا الهاتفي عقب نهائي دوري الأبطال


وكالات / سما /

 كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، عن تفاصيل اتصال هاتفي من المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عقب قيادته لليفربول للفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت على حساب نادي توتنهام الإنجليزي (2ـ0).

وتوج ليفربول بطلاً لدوري أبطال أوروبا في مدريد على ملعب واندا متروپولیتانو بهدفي محمد صلاح، ودافيد أوريجي، ليرفع لقبه السادس في البطولة، كتب به كلوب نهاية لنحسه في نهائيات دوري الأبطال، بعد الخسارة ضد ريال مدريد في الموسم الماضي، وقبله في عام 2012 مع بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ.

وأثناء حديثه في مؤتمره الصحفي بعد انتهاء المباراة ، كشف يورجن كلوب عن أن أول من قام بتهنئته، وهو مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، وقال كلوب: ” قبل ثواني كان معي بيب على الهاتف، وقام بتهنئتي.. لقد وعدنا بعضنا البعض بأننا سنتواجه مرة آخرى في الموسم المقبل. سنذهب للعب على تحقيق كل شيء وسنرى ما نحصل عليه.”

وأضاف: “الحصول على 97 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والفوز في دوري أبطال أوروبا، هو أمر صعب للغاية لكننا فعلنا ذلك. لقد فزنا الآن بشيء ، وسوف نستمر. أنا حقاً سعيد.”

#يورجن كلوب

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