بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح "الاثنين"

غزة / سما /

نوّهت داخلية غزة الأحد، إلى أنّ السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة الاثنين، سيكون لنفس الكشف الذي أرفق مساء السبت.

وقالت الداخلية في إعلانها، إنّ السفر عبر معبر رفح البري ليوم الإثنين 2019/6/3م سيكون لنفس الحافلات التي كان من المفترض أن تغادر اليوم الأحد، وهي: (المتبقي من الحافلة التاسعة من الكشف السابق + حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المعلن أمس).

وأشارت، إلى أنّ ذلك يرجع بسبب ظروف العمل في المعبر.

وكانت الداخلية نشرت السبت، آلية السفر عبر معبر رفح،وهي للحافلات المتبقي من التاسعة من كشف (5/16)، وحافلة الجوازات المصرية حتى الرقم (80) من الكشف الجديد المرفق أدناه.

وطالبت، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، ولتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما، طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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