فان دايك: ميسي الأحق بجائزة الكرة الذهبية

وكالات / سما /

يرى صخرة دفاع نادي ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك أن نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم والأكثر استحقاقاً للكرة الذهبية هذا الموسم.

الهولندي الدولي فاز على ليونيل ميسي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا ، لكنه ما زال يعتقد أن النجم الأرجنتيني أكثر من يستحق الجائزة الفردية المرموقة هذا العام.

المدافع الهولندي المتوج بدوري أبطال أوروبا، وصاحب جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انتقاله للريدز في يناير 2018 حول الخط الخلفي للنادي الإنجليزي من أحد أسوأ الدفاعات في أوروبا، إلى أفضلها.

وحافظ ليفربول على نظافة شباكه في 22 مباراة في الدوري الممتاز، و6 في دوري أبطال أوروبا، منها النهائي ضد توتنهام (2ـ0) يوم السبت.

بفضل أدائه يعتبر فان دايك مرشحاً للتتويج بالكرة الذهبية هذا العام ليصبح أول مدافع يحصل عليها منذ فابيو كانافارو قبل 12 عاماً، لكن النجم الهولندي طالب بمنحها لميسي.

حيث قال للصحفيين عقب صافرة نهاية نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد:”أعتقد أن ميسي هو أفضل لاعب في العالم. يجب أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية. لذلك أنا لا أفكر بها. لكن إذا فزت ، فسأخذها. لكن أعتقد يجب منحها لميسي. إنه الأفضل في العالم ، سواء كان في النهائي أم لا.”