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بوتشيتينو يفتح الباب أمام رحيله عن توتنهام

الأحد 02 يونيو 2019 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتشيتينو يفتح الباب أمام رحيله عن توتنهام


وكالات / سما /

فتح الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي الباب أمام رحيله عن السبيرز، عقب خسارة لقب دوري أبطال أوروبا.

وتوّج فريق ليفربول الإنجليزي مساء أمس السبت بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين.

وكشفت الصحف الإنجليزية والإيطالية في الفترة الماضية عن إمكانية تدريب ماوريسيو بوتشيتينو فريق يوفنتوس الإيطالي الموسم المقبل، خاصةً إذا خسر السبيرز نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وتحدث ماوريسيو بوتشيتينو حسب صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزية قائلاً “مستقبلي؟ من المبكر الحديث عن هذا الأمر، نحن بحاجة إلى استيعاب هذه الهزيمة”.

وأضاف “بالتأكيد سيكون لدينا وقتًا للحديث عن المستقبل، المستقبل قد يكون غدًا أو بعد غد، إنها ليست اللحظة المناسبة للحديث فيها أكثر من اللازم”.

وتابع “خلال خمس سنوات مع توتنهام، المشروع كان واضحًا للغاية، وطموحنا كان مذهلاً، والتزام اللاعبين كان رائعًا، ولعب النادي أول نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخه”.

وأكمل “لقد حان الوقت كي نكون هادئين، وتغيير الحالة المزاجية، وبالتأكيد سيكون هناك وقتًا للحديث”.

#بوتشيتينو #توتنهام

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