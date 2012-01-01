الريال استغل نهائي دوري الأبطال لحسم صفقة إريكسن

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن عقد اجتماع تم يوم الجمعة الماضية بين فلورنتينو بيريز ودانييل ليفي رئيسا ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير ، للبحث حول إمكانية اتمام صفقة لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتواجد توتنهام هوتسبير في مدريد خلال الأيام الماضية لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو ، والذي انتهى بفوز ليفربول 2-0 أمس السبت.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن المعلومات تشير إلى وجود علاقة قوية بين فلورنتينو بيريز ودانييل ليفي بعد التفاوض الذي جرى في الأعوام الماضية من أجل صفقتي الكرواتي لوكا مودريتش والويلزي جاريث بيل ، مضيفة أن الحديث كان عن إيركسن الذي يمتلك عقداً ينتهي في عام 2020.

وذكر المصدر أن المفاوضات لن تكون سريعة ، حيث عرض ريال مدريد مبلغ 70 مليون يورو ولا يريد دفع أكثر من ذلك من أجل اللاعب الدنماركي.

ويعتبر ليفي من أصعب الرؤساء في المفاوضات من أجل اللاعبين ، حيث أجبر ريال مدريد على دفع 150 مليون يورو تقريباً لضم مودريتش في عام 2012 وبيل في عام 2013.