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اجتماع للكابنيت الإسرائيلي يوم الثلاثاء

الأحد 02 يونيو 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع للكابنيت الإسرائيلي يوم الثلاثاء


القدس المحتلة / سما /

ذكرت المراسلة السياسية لقناة ريشت كان العبرية، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وجه عبر سكرتيره الخاص دعوة لوزراء وأعضاء المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" للاجتماع يوم الثلاثاء.

وبحسب المراسلة، فإن هذه الخطوة المفاجئة قد تكون لأسباب تتعلق بتطورات الأوضاع على الجبهتين الشمالية مع سوريا، والجنوبية مع غزة.

ولم يرد مزيد من التفاصيل الدقيقة حول أسباب الاجتماع، الذي يأتي بعد إطلاق صواريخ من سوريا، وقصف إسرائيل لأهداف سورية ما أدى لمقتل وجرح العديد من الجنود السوريين.

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