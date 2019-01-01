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الاحتلال يعتقل شابا وفتى ويفتش منازل في الخليل

الأحد 02 يونيو 2019 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا وفتى، وفتشت عددا من منازل المواطنين، خلال اقتحامها عددا من المنازل في محافظة الخليل.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت يعقوب يحيى الرجبي (20 عاما) من مدينة الخليل، والفتى فراس عماد هديب (17 عاما) من مخيم العروب شمالا، عقب دهم منزلي ذويهما.

وأضافت، ان تلك القوات داهمت بلدة خرسا جنوبا، واقتحمت منازل المواطنين وأجرت تفتيشات بمحتوياتها، عرف من أصحابها: الأسير المحرر عبد المجيد شديد، والأسير أنس شديد، كما فتشت منزل المواطن شادي مصباح الجعبري من مدينة الخليل.

#الاحتلال

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