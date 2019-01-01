  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح" : ما يجري في الأقصى أعلى درجات الإرهاب

الأحد 02 يونيو 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" : ما يجري في الأقصى أعلى درجات الإرهاب


رام الله / سما /

وجهت حركة فتح تحية إكبار وإجلال لشعبنا الفلسطيني وللمرابطين المعتكفين في المسجد الأقصى ورحابه، الذين يسطرون في هذه اللحظات أروع معاني الصمود والكبرياء وهم يدافعون بأجسادهم عن المكان المقدس عند المسلمين، أمام العدوان الاسرائيلي الغاشم من جيش الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه الارهابيين.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، والمتحدث باسمها اسامة القواسمي، إن زحف شعبنا خلال شهر رمضان، الذي تجلى ليلة القدر حين صلى جماعة ما يقرب على أربعمائة ألف مصلٍ، اصاب الاحتلال الاسرائيلي في مقتل نفسي، إذ أدرك تماما ان ارتباط الفلسطينيين بأقصاهم وقدسهم أكبر بكثير من أن يُمنع بجدار فصل عنصري، وحواجز الكره والحقد.

ودعا القواسمي ابناء شعبنا الى الاستمرار في الرباط والصبر والمصابرة والدفاع عن مقدساتنا الاسلامية والمسيحية.

الأكثر قراءة اليوم

"ميدل ايست أفيرز" : الادارة الامريكية غاضبة على دحلان لموقفه من صفقة القرن

الرياض: الإعلان عن موعد تحرى هلال عيد الفطر

الاحمد: إننا في معركة مفتوحة ويوجه رسالة لحماس بشأن المصالحة وصفقة القرن

صورة لزعيم كوريا الشمالية محاطا بفتيات صغيرات تثير فضول وسائل الإعلام

قناة عبرية: نتنياهو يدرس إجراء سلسلة تعديلات حكومية.. وهذا ابرزها

"سي إن إن" الامريكية تكشف سر مشاركة قطر بقمم مكة الثلاث

"يديعوت": المجتمع الإسرائيلي سينهار من تلقاء نفسه

الأخبار الرئيسية

صحيفة: ترامب مستعد للتضحية بصفقة القرن لصالح نتنياهو وبذل جهد لمساعدته في الانتخابات

معاريف: الاحتلال يعتزم اقتطاع مبالغ إضافية ضخمة من المقاصة الفلسطينيّة

508833M

جرحى واعتقالات في صفوف المصلين باقتحام المستوطنين للأقصى

i

إيران تصر على حضور كافة الفصائل الفلسطينية مؤتمر غزة لحشد تأييد لها

20190601091743

سورية : 3 شهداء في قصف إسرائيلي ونتنياهو يهدد