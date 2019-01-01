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المقاومة الشعبية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام انتهاكات الاحتلال للأقصى

الأحد 02 يونيو 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة الشعبية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام انتهاكات الاحتلال للأقصى


رام الله / سما /

 أدانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين اقتحام الأقصى من قبل المتطرفين وجنود الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأحد.

وأضافت الحركة في تصريح مقتضب: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

وأكدت الحركة أن ممارسات المتطرفين بالأقصى هو استفزاز لمشاعر المسلمين في كل بقاع الارض وليس بفلسطين وحدها.

وأشارت" نشد على أيدي إخواننا في مناطق 48 والمدافعين عن الأقصى والمرابطين ونطالبهم بالاستمرار في رباطهم في ساحات المسجد الأقصى وحمايته".

وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته اتجاه الاقصى الذي يتعرض للتهويد والاقتحامات اليومية.

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