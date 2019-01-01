أردوغان يقرأ القرآن والدعاء بعد صلاة التراويح (شاهد)

وكالات

تداولت وسائل إعلام تركية الأحد، مقطع فيديو يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء تلاوته للقرآن الكريم بعد صلاة التراويح.



وقال أردوغان في دعاء له باللغة العربية: "تقبل منا، واشفِ مرضانا، وارحم موتانا، واستر عيوبنا"، خلال مشاركته في صلاة التراويح التي أقيمت في ساحة "يني كابي"، بمناسبة الذكرى الـ566 لفتح إسطنبول.



وشارك الآلاف في صلاة التراويح التي تشرف عليها رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركيين.



وكان الرئيس التركي هنأ العالم الإسلامي بليلة القدر المباركة، والتي تم الاحتفال بها ليلة السبت بكل أنحاء العالم، وقال أردوغان في تغريدة له بموقع "تويتر": "بمناسبة ليلة القدر التي نزل فيها القرآن الكريم، والتي بشرنا الله بأن العبادة فيها خير من ألف شهر، أتقدم بالتهنئة للعالم الإسلامي أجمع سائلا المولى عز وجل أن تكون هذه الليلة المباركة سببا في جلب الخير للمسلمين والبشرية جمعاء".