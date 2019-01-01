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الأوقاف تندد بانتهاك حرمة الأقصى

الأحد 02 يونيو 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تندد بانتهاك حرمة الأقصى


القدس المحتلة / سما /

نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالانتهاك الخطير الذي مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، في المسجد الأقصى، جراء الاعتداء على المرابطين والمعتكفين إضافة إلى إغلاق المسجد القبلي بالسلاسل في محاولة لإفراغ الأقصى تمهيداً لاقتحامه من قبل المستوطنين في ما يسمى بيوم القدس هذا اليوم الاسود في تاريخ المسجد الأقصى.

وأكدت الأوقاف بأن انتهاك حرمة المسجد الأقصى هو اعتداء على مشاعر المسلمين في العالم أجمع وليس في فلسطين وحدها، كما أنه مساس بالمكان الأكثر قداسة للمسلمين في فلسطين.

وطالبت الأوقاف المجتمع الدولي والمؤسسات التي تعنى بالحفاظ على حقوق الإنسان بالعمل على إيقاف هذه الهجمة الخطيرة على الأقصى واتاحته للعبادة للمسلمين وحدهم بصفته مكاناً خالصاً لهم دون غيرهم.

كما طالبت الأوقاف المسلمين بشد الرحال على المسجد الأقصى وحمايته من التدنيس من خلال الاعتكاف والمرابطة.

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