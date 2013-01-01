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الرئيس الفلبيني يعترف بمثليته سابقا وكيف أصبح رجلا

الأحد 02 يونيو 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الفلبيني يعترف بمثليته سابقا وكيف أصبح رجلا


وكالات

قال الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، إنه كان "مثليا" قبل عدة سنوات، لكنه بعد أن تعرف إلى زوجته أصبح رجلا من جديد.
وفي كلمة له في طوكيو خلال زيارة إلى اليابان، قال دوتيرتي: "لقد عالجت نفسي، وبدأت علاقتي بزوجتي السابقة إليزابيث، وقلت لنفسي هذا هو الصواب".
وقلل الرئيس المثير للجدل من أهمية الميول الجنسية للناس، رغم أن بلاده لم تسمح بزواج المثليين بعد.
من جانب آخر، شن الرئيس الفلبيني هجوما حادا على كندا مهددا بـ"إعلان حرب" في حال لم تسترد الأخيرة أطنانًا من القمامة نقلت إلى العاصمة مانيلا على مدار أعوام.
ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن دوتيرتي، الأربعاء، قوله: "سأرسل تحذيرا إلى كندا، ربما الأسبوع المقبل، مفاده أنه يتعين عليهم سحب هذه القمامة، وإلا سنعلن الحرب عليهم".
وأضاف: "لا أفهم السبب في أنهم يجعلوننا مكبًا للنفايات"، مرجحا أنه "قد يبحر إلى كندا ليلقي بالنفايات هناك".
ووفق القناة نفسها، دخلت 103 حاويات تضم ألفين و450 طنا من القمامة، الفلبين عن طريق البحر من كندا، خلال الفترة من 2013 حتى 2014.

#الرئيس الفلبيني #مثلية

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