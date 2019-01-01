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جيش الإحتلال ينشر صورا وشريط فيديو للمواقع التي استهدفها في سوريا

الأحد 02 يونيو 2019 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال ينشر صورا وشريط فيديو للمواقع التي استهدفها في سوريا


القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه أغار فجر اليوم على عدة مواقع عسكرية داخل سوريا ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه جبل الشيخ شمال هضبة الجولان مساء أمس السبت.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات ومروحيات حربية أغارت على عدد من الأهداف العسكرية التابعة للجيش السوري، فيها بطاريتا مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان بالإضافة إلى بطارية دفاع جوي من طراز sa2".

وخلال الغارات تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في أعقاب إطلاق قذائف مضادة سورية، دون رصد سقوط القذائف داخل إسرائيل.

وأضاف البيان الإسرائيلي: "يعتبر جيش الدفاع النظام السوري مسؤولا عن كل نشاط ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية وسيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء".

وأكد البيان أن "جيش الدفاع" سيعمل ضد أي محاولة للمساس بمواطني إسرائيل وهو ملتزم بحماية أمنهم.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا ومقطع فيديو للمواقع السورية التي استهدفها.

من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) أن صواريخ من طائرات إسرائيلية استهدفت مناطق قرب الحسينية والكسوة جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق، "التي تتواجد بها مواقع وتمركزات ومستودعات للإيرانيين وحزب الله اللبناني"، حسبما ورد في بيان المركز المعارض للحكومة السورية.

#جيش الإحتلال #قصف #سوريا
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