أمير قطر يلتقي مشعل وقيادات حماس في الدوحة

غزة / سما /

التقى الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، على رأس وفد رفيع المستوى، مساء أمس السبت، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.



وقال نائب رئيس حركة حماس في الخارج، محمد نزّال، الذين كان ضمن أعضاء الوفد، إن الوفد نقل للأمير تحيات رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، "وتقديره هو وقيادة الحركة لمواقف قطر المشرّفة في دعم الشعب الفلسطيني عموما، وفي قطاع غزة خصوصا.

ونوه الوفد إلى الدور المميّز والإيجابي لقطر في عملية إعادة إعمار غزة، والجهود الإغاثية والإنسانية في دعم صمود الشعب الفلسطيني".

وأضاف نزال أن وفد حماس أكّد على رفض الحركة لما يّسمى" صفقة القرن"، وأن هناك إجماعا فلسطينيا على رفضها، كما أكّد على رفض الحركة لعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي تمثّل الورشة التي ستعقد في البحرين أحد مظاهرها.