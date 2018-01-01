مصادر فلسطينية رفيعة تكشف "تأجيل طرح صفقة القرن الى العام المقبل"

رام الله / سما /

نقلت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في مدينة رام الله بعضا من كواليس اجتماع عقدوه قبل أيام مع مسؤولين دوليين وأوروبيين مقربين من إدارة الرئيس ترامب، تم خلاله التباحث حول الأوضاع الفلسطينية الراهنة، وكذلك تداعيات خطة السلام الأمريكية المنتظرة والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

ونقل موقع "الخليج اونلاين" على لسان ذات المصادر الفلسطينية الرفيعة أن المسؤولين الاوروبيين والدوليين أبلغوا الجانب الفلسطيني بأن واشنطن قررت بشكل "شبه رسمي" تأجيل طرح "صفقة القرن"، عن الموعد الذي حدده جارد كوشنير، صهر ترامب وكبير مستشاريه والذي كان مقررا في شهر يونيو/جزيران الجاري.

كما أوضحت المصادر أن الأوروبيين كشفوا امام المسؤولين الفلسطينيين عن أسباب هذا التأجيل بأن بعض الظروف الداخلية والخارجية تسببت في تغيير وجهة نظر إدارة ترامب، حول موعد طرح صفقتهم السياسية، خاصة في ظل الرفض الفلسطيني القاطع للتعامل معها.

لكن "السبب الرئيسي الذي دفع الإدارة الأمريكية لتأجيل طرح الصفقة لموعد لاحق، يتعلق بالهزة السياسية التي أصابت إسرائيل بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومته الجديدة، وحل الكنيست والتوجه للانتخابات عامة جديدة"، وفقا لما اضافته المصادر.

وتتابع المصادر الفلسطينية الرفيعة حديثها: "إن فشل نتنياهو، في تشكيل الحكومة وضم أفيغدور ليبرمان لها، تسبب ببعثرة أوراق ترامب بملف صفقته السياسية، والأوضاع أصبحت داخل إسرائيل في ظل هذا التشويش غير مناسبة للتعامل مع الجهد الأمريكي المبذول في المنطقة".

وذكرت المصادر الفلسطينية ذاتها أن أسباباً أخرى دفعت إدارة ترامب إلى تأجيل الصفقة، بحسب حديث الأوروبيين، وهو موقف بعض الدول العربية التي تعتبر ركناً أساسياً فيها، وعلى وجه الخصوص الأردن الذي يرفض التعامل معها بشكل قاطع في ثبات مع الموقف الفلسطيني.

وكان من المفترض أن تطرح الخطة الأمريكية للسلام في أواخر العام 2018، لكن جرى تأجيلها بسبب الانتخابات المبكرة في إسرائيل وانتظار تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. عير ان فشل نتنياهو في تركيب الحكومة، سيعطل مجددا طرح الصفقة الى ما بعد الانتخابات المقبلة المقررة في سبتمبر، وذلك حسب توقعات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الذي قال في تغريدة على حسابه في تويتر: "لقد أصبحت صفقة القرن القادم".