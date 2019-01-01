بالاسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن حملة الاعتقلات شملت 25 أسيراً محرراً على الأقل، وحولتهم إلى مراكز التحقيق، وعرف من المعتقلين:

عمرو أبو عرفة، وعمر محيسن، وجميل العباسي، وإيهاب الهدرة، ولؤي ناصر الدين، ومحمد الدقاق، وعرين الزعانين، وأحمد الركن، وفادي الجعبة، وعبيدة الطويل، ومحمد الطويل، ومحمد الشلبي، وأحمد هديب، ومحمد السلايمة/ أبو عرب، وثائر أبو صبيح، وأحمد أبو عليا، وتامر خلفاوي، وهشام البشيتي، ومراد مسك، وروحي كلغاصي، وأمين صيام، ومنير باسطي، ومؤمن حشيم، ومحمد غنيم وابراهيم النتشة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر عبد المجيد شديد في قرية خرسا بمدينة دورا جنوب غرب الخليل، ومنزل الأسير المحرر أمين القواسمي في منطقة دائرة السير داخل مدينة الخليل.

كما اعتقل مساء أمس، الشاب محمود عبد القادر شتيوي (17عامًا) خلال مواجهات في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.