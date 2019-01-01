  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سانشيز: إسبانيا ستملأ الفراغ الذي تتركه بريطانيا وإيطاليا في الاتحاد الأوروبي

السبت 01 يونيو 2019 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
سانشيز: إسبانيا ستملأ الفراغ الذي تتركه بريطانيا وإيطاليا في الاتحاد الأوروبي


مدريد /سما/

 تعهد القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأن بلاده ستعزز نفوذها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأن تتصدى لما وصفه بالنفوذ الباهت للمملكة المتحدة وإيطاليا في بروكسل.

وقال سانشيز لمجموعة من رجال الأعمال الإسبان اليوم السبت: "مع (وجود) المملكة المتحدة التي قررت الخروج (من الاتحاد)، لكنها لا تعرف كيفيته وإيطاليا التي تنشغل بديناميكيتها الخاصة، أعتقد أن إسبانيا أمامها فرصة هائلة ولكنها تتحمل أيضا مسؤولية هائلة في قيادة المشروع الأوروبي"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكر سانشيز أن مدريد ستضغط من أجل الحصول على منصب في المفوضية الأوروبية، مغتنما النتائج القوية لحزبه (الحزب الاشتراكي) في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

ودعا سانشيز القادة الأوروبيين إلى إيلاء الأولوية لاستكمال الاتحاد المصرفي للتكتل خلال السنوات الخمس المقبلة. وعلى الصعيد المحلي، قال سانشيز إنه بمجرد أن يتمكن من تشكيل حكومة ويبدأ فترته الثانية كرئيس للوزراء، فسوف يركز على تعزيز الإنتاجية في إسبانيا، التي تعثرت على الرغم من الانتعاش الاقتصادي القوي.

كما تعهد باتخاذ خطوات للتخلص من الديون الكبيرة بالبلاد تدريجياً.

الأكثر قراءة اليوم

كيف نجا أبو عمار من قنابل حمام الشط ؟ شهادة تونسية

نصر الله: لدينا صواريخ دقيقة تستطيع تغيير وجه المنطقة والمقاومة ستفشل صفقة القرن

صورة لزعيم كوريا الشمالية محاطا بفتيات صغيرات تثير فضول وسائل الإعلام

الرياض: الإعلان عن موعد تحرى هلال عيد الفطر

فيديو ..السعودية تدعو قطر إلى العودة لـ"طريق الصواب"

"سي إن إن" الامريكية تكشف سر مشاركة قطر بقمم مكة الثلاث

الرئيس عباس : لن نقبل ببيع القدس وشعبنا لن يركع إلا لله

الأخبار الرئيسية

الاحمد

الاحمد: إننا في معركة مفتوحة ويوجه رسالة لحماس بشأن المصالحة الفلسطينية وصفقة القرن!

حماس

حماس: قرار المصالحة في ملعب عباس وهذا ما طالبنا به الجانب المصري بشأن قطاع غزة!

"ميدل ايست أفيرز" : الادارة الامريكية غاضبة على دحلان لموقفه من صفقة القرن

حماس

بن يشاي: "لن تُهزم "إسرائيل" في الحرب القادمة سواء بغزة او لبنان وسنحقق ردعًا يدوم بضع سنوات

العاهل الأردني: الفلسطينيون يعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة ويجب تكثيف دعم "أونروا"