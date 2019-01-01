سانشيز: إسبانيا ستملأ الفراغ الذي تتركه بريطانيا وإيطاليا في الاتحاد الأوروبي

مدريد /سما/

تعهد القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأن بلاده ستعزز نفوذها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأن تتصدى لما وصفه بالنفوذ الباهت للمملكة المتحدة وإيطاليا في بروكسل.

وقال سانشيز لمجموعة من رجال الأعمال الإسبان اليوم السبت: "مع (وجود) المملكة المتحدة التي قررت الخروج (من الاتحاد)، لكنها لا تعرف كيفيته وإيطاليا التي تنشغل بديناميكيتها الخاصة، أعتقد أن إسبانيا أمامها فرصة هائلة ولكنها تتحمل أيضا مسؤولية هائلة في قيادة المشروع الأوروبي"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكر سانشيز أن مدريد ستضغط من أجل الحصول على منصب في المفوضية الأوروبية، مغتنما النتائج القوية لحزبه (الحزب الاشتراكي) في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

ودعا سانشيز القادة الأوروبيين إلى إيلاء الأولوية لاستكمال الاتحاد المصرفي للتكتل خلال السنوات الخمس المقبلة. وعلى الصعيد المحلي، قال سانشيز إنه بمجرد أن يتمكن من تشكيل حكومة ويبدأ فترته الثانية كرئيس للوزراء، فسوف يركز على تعزيز الإنتاجية في إسبانيا، التي تعثرت على الرغم من الانتعاش الاقتصادي القوي.

كما تعهد باتخاذ خطوات للتخلص من الديون الكبيرة بالبلاد تدريجياً.