قناة عبرية: نتنياهو يدرس إجراء سلسلة تعديلات حكومية.. وهذا ابرزها

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة الـ13 العبرية، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يدرس إجراء سلسلة تعديلات حكومية قبل موعد الانتخابات القادمة.

وقالت القناة العبرية، إن نتنياهو يدرس اقالة الوزيرين نفتالي بينت وايليت شاكيد من الحكومة، وتعيين وزراء من حزب الليكود بدلاً منهما.

وبحسب القناة العبرية، فغن المرشحان لتولي حقيبتي التعليم والقضاء، هما الوزيرين زئيف أليكن، ويوآف جالنت،من حزب الليكود.

وأضافت القناة، أن الحقائب الوزارية التي كانت مع الوزيرين ألكين وجالنت، وهما البيئة والإسكان، سيتم تقديمها لحزب "كولانو".

وأشارت القناة 13، إلى أن تكليف الوزير ألكين بحقيبة وزارية مهمة، جزء من حرب نتنياهو ضد ليبرمان، حيث أن ألكين من مهاجري روسيا، وسيكون له دور في التأثير على المهاجرين الروس بالبلاد.