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إيزنكوت: لهذا السبب.. تعاون اسرائيلي أمني متواصل مع الدول العربية

السبت 01 يونيو 2019 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيزنكوت: لهذا السبب.. تعاون اسرائيلي أمني متواصل مع الدول العربية


القدس المحتلة / سما /

كشف غادي إيزنكوت رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية السابق، اليوم السبت، عن مواصلة التعاون الأمني "الوثيق" بين جهازي الشاباك والموساد الإسرائيليين ونظرائهما في العالم العربي، للحد من الأخطار التي تهدد "إسرائيل".

وقال إيزنكوت في مقابلة مطولة مع صحيفة "معاريف" العبرية إن "الجيش والأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، يواصلان استغلال الفرص القائمة في التعاون مع الدول العربية المعتدلة، لمواجهة التحديات الإقليمية المتعاظمة".

وأوضح أن "حزب الله" يتصدر التهديدات الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل، تليه قوات الحرس الثوري الإيراني المتواجدة في سوريا، والتي يقودها قاسم سليماني تحت اسم "فيلق القدس".

وأضاف أن "حركة حماس تمثل الطرف الضعيف من بين أعداء إسرائيل، إلا أن مواجهتها عسكريا تنطوي على تحديات كبيرة"، مشددا على ضرورة أن يستغل الجيش الإسرائيلي فترات الهدوء، من أجل تعزيز قوته العسكرية، لمواجهة هذه التحديات.

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