هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل أسرى "عصيون" إلى سجون أخرى

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت كافة الأسرى القابعين في مركز تحقيق وتوقيف عصيون الى سجون أخرى.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت،، أن عملية النقل تمت الى سجني عوفر وعسقلان، على مدار اليوميين السابقين دون وضوح الأسباب.

وذكرت، أن معتقل عصيون يعتبر من أكثر مراكز التوقيف والتحقيق سوء من حيث الظروف التي تفرضها إدارة المعتقل وسجانوه على الأسرى لا سيما في شهر رمضان المبارك، والذي سجلت فيه العديد من الخروقات القانونية والأخلاقية والإنسانية بحق المعتقلين، كحرمانهم من الإفطار الرمضاني، والاستحمام، واجبارهم على شرب الماء الساخن، واحتجازهم في ظروف بالغة الحر والرطوبة.