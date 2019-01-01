القدس: اعتقالات واسعة عشية احتفالات المستوطنين

القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات مشتركة من الشرطة والمخابرات داهمت عدة أحياء في مدينة القدس، مُنفذة حملة اعتقالات طالت اكثر من عشرين شابا حتى اللحظة، كما سلمت استدعاءات للتحقيق.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب إن الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال "احترازية" بهدف تأمين احتفالات المستوطنين بما يسمى "يوم توحيد القدس" المقرر يوم غد الأحد.

وعرف من بين المعتقلين حتى اللحظة:

جميل العباسي

عمرو ابو عرفة

عمر محيسن

إيهاب الهدرة

لؤي ناصر الدين

محمد الدقاق

احمد الركن

فادي الجعبة

عبيدة الطويل

محمد الطويل

محمد الشلبي

احمد هديب

أبو عرب السلايمة

ثائر أبو صبيح

هشام البشيتي

سعيد ركن