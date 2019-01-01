  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القدس: اعتقالات واسعة عشية احتفالات المستوطنين

السبت 01 يونيو 2019 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: اعتقالات واسعة عشية احتفالات المستوطنين


القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات مشتركة من الشرطة والمخابرات داهمت عدة أحياء في مدينة القدس، مُنفذة حملة اعتقالات طالت اكثر من عشرين شابا حتى اللحظة، كما سلمت استدعاءات للتحقيق.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب إن الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال "احترازية" بهدف تأمين احتفالات المستوطنين بما يسمى "يوم توحيد القدس" المقرر يوم غد الأحد.

وعرف من بين المعتقلين حتى اللحظة:

جميل العباسي

عمرو ابو عرفة

عمر محيسن

إيهاب الهدرة

لؤي ناصر الدين

محمد الدقاق

احمد الركن

فادي الجعبة

عبيدة الطويل

محمد الطويل

محمد الشلبي

احمد هديب

أبو عرب السلايمة

ثائر أبو صبيح

هشام البشيتي

سعيد ركن

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تل ابيب تبيع سلعا تبرع بها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين!

نصر الله: لدينا صواريخ دقيقة تستطيع تغيير وجه المنطقة والمقاومة ستفشل صفقة القرن

كيف نجا أبو عمار من قنابل حمام الشط ؟ شهادة تونسية

هارتس تعلق على الاقتصاد المصري ودور الجيش فيه

صورة لزعيم كوريا الشمالية محاطا بفتيات صغيرات تثير فضول وسائل الإعلام

فيديو ..السعودية تدعو قطر إلى العودة لـ"طريق الصواب"

450 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

الأخبار الرئيسية

حماس

حماس: قرار المصالحة في ملعب عباس وهذا ما طالبنا به الجانب المصري بشأن قطاع غزة!

"ميدل ايست أفيرز" : الادارة الامريكية غاضبة على دحلان لموقفه من صفقة القرن

حماس

بن يشاي: "لن تُهزم "إسرائيل" في الحرب القادمة سواء بغزة او لبنان وسنحقق ردعًا يدوم بضع سنوات

العاهل الأردني: الفلسطينيون يعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة ويجب تكثيف دعم "أونروا"

الصفقة : شبكة تبادل أراض وإغداق مالي… لتوطين اللاجئين الفلسطينيين!