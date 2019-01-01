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الخارجية: عرض الاحتلال صفين مدرسيين بالمزاد العلني امعان في ارتكاب الجريمة

السبت 01 يونيو 2019 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: عرض الاحتلال صفين مدرسيين بالمزاد العلني امعان في ارتكاب الجريمة


رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، عزم جيش الاحتلال بيع صفين مدرسيين جاهزين كانت قد استولت عليهما من خربة بزيق في الأغوار في مزاد علني الأسبوع المقبل، علما بأن الصفين منحة من الاتحاد الاوروبي لطلاب فلسطينيين عددهم 49 تلميذا.

ورأت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، ان قرار سلطات الاحتلال يعتبر تحديا صارخا للاتحاد الاوروبي ومبادئه ومواقفه، واستخفافا بمناشداته ومطالباته لسلطات الاحتلال بوقف عمليات تدمير المنشآت الممولة من الاتحاد، مشددة على أن هذا السلوك الاستفزازي يفوق أي وصف همجي، ويتمادى الاحتلال في تغوله على جميع القوانين والقيم والأخلاق.

وأكدت أنه لم يعد مجديا الاكتفاء الدولي ببيانات الادانة والتنديد والمناشدات لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال، والمطلوب اجراءات أوروبية ودولية فاعلة وعملية لردع سلطات الاحتلال واجبارها على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي وارادة السلام الدولي.

وكان الاتحاد الاوروبي قد ندد بتفكيك الصفين، داعيا سلطات الاحتلال الى اعادة بنائهما، وفقا لالتزاماتها ومسؤولياتها كقوة احتلال بناء على القانون الدولي.

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