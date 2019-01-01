الرياض: الإعلان عن موعد تحرى هلال عيد الفطر

الرياض /سما/

قالت المملكة العربية السعودية ان تحرى هلال عيد الفطر المبارك سيكون من مساء يوم الاثنين المقبل.

ودعت المحكمة العليا بالسعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مطلع عيد الفطر، لهذا العام مساء يوم الاثنين 29 من شهر رمضان الجاري.

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام رمضان وأول أيام شوال حيث يبدأ عيد الفطر، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.

وقالت المحكمة: "نرجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه ، وتسجيل شهادته لديها،أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

ويبدأ الشهر الهجري في اللحظة التي يبرز فيها الهلال بعد مرور القمر إلى جوار الشمس في أثناء دورته حول الأرض، وذلك لأن القمر عندما يكون مواجها للشمس لا يمكن رؤيته في أي حال لأن نور الشمس سيعمينا، لكن يمكن للفلكيين حساب تلك اللحظة بدقة شديدة.

غير أن دورة القمر تختلف عن الشهر الهجري، فالأولى تتحدد بلحظة اقتران الشمس مع القمر في السماء، أما الأخير فعلامته بروز الهلال بعد لحظة الاقتران.

ولحظة الاقتران هذا العام ستكون في تمام الساعة 13:02 بتوقيت الدوحة، وبروز أول الهلال سيكون بعد حوالي ست ساعات من الاقتران، ولن يكون القمر قد ابتعد كثيرا عن الشمس، وسيبقى بعد غروبها دقائق قليلة فقط (حوالي 5 دقائق).