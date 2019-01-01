  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للاسير حسن العويوي

السبت 01 يونيو 2019 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للاسير حسن العويوي


رام الله / سما /

 حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، من خطورة الحالة الصحية للأسير حسن محمد العويوي (35عاماً) من سكان مدينة الخليل، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني والستين على التوالي احتجاجا على اعتقاله الاداري.

وقالت الهيئة في بيان لها، عقب تمكن المحامي معتز شقيرات اليوم من زيارة الأسير العويوي المسجون في عزل سجن الرملة، أنه يعاني من الدوخة، والهزل، ونقصان بالوزن، وشعور دائم بالبرد، وآلآم حادة في المعدة والرأس، والمفاصل، كما يتعرض لمعاملة قاسية وسيئة من قبل السجانين.

وأضافت: ان إدارة سجون الاحتلال لا تزال تماطل في الاستجابة لمطالب الأسير العويوي الذي أكد مواصلته إضرابه حتى تحقيق مطلبه، مهددا الشروع بالامتناع عن شرب الماء بدأ من يوم غد الأحد، في حال استمرت الإدارة سياسة المماطلة في الاستجابة لمطلبه.

وحملت الهيئة، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة الأسير العويوي، لافتة الى أن الإدارة تمنع الأسير من زيارة ذويه، وتتعمد نقله بين السجون لكسر اضرابه.

والأسير حسن العويوي أب لثلاثة أطفال، وهو أسير سابق أعاد الاحتلال اعتقاله في يناير من العام الجاري، وفرض عليه الاعتقال الإداري مدة أربعة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية، مما دفعه لخوض إضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على تجديد الأمر الإداري له دون تهمة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تل ابيب تبيع سلعا تبرع بها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين!

نصر الله: لدينا صواريخ دقيقة تستطيع تغيير وجه المنطقة والمقاومة ستفشل صفقة القرن

بيلين.مؤتمر البحرين مهزلة وفشله حتمي والعرب يتحدثون عن القادة الفلسطينيين باحتقار

هارتس تعلق على الاقتصاد المصري ودور الجيش فيه

فيديو ..السعودية تدعو قطر إلى العودة لـ"طريق الصواب"

صورة لزعيم كوريا الشمالية محاطا بفتيات صغيرات تثير فضول وسائل الإعلام

450 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

الأخبار الرئيسية

"ميدل ايست أفيرز" : الادارة الامريكية غاضبة على دحلان لموقفه من صفقة القرن

حماس

بن يشاي: "لن تُهزم "إسرائيل" في الحرب القادمة سواء بغزة او لبنان وسنحقق ردعًا يدوم بضع سنوات

العاهل الأردني: الفلسطينيون يعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة ويجب تكثيف دعم "أونروا"

الصفقة : شبكة تبادل أراض وإغداق مالي… لتوطين اللاجئين الفلسطينيين!

كيف نجا أبو عمار من قنابل حمام الشط ؟ شهادة تونسية