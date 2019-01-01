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خالد : يرحب بإعلان الأمم المتحدة عدم مشاركتها في مؤتمرالبحرين التصفوي

السبت 01 يونيو 2019 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
خالد : يرحب بإعلان الأمم المتحدة عدم مشاركتها في مؤتمرالبحرين التصفوي


رام الله / سما /

رحب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،  بعدم مشاركة منظمة الامم المتحدة بما يسمى " مؤتمر السلام من أجل الازدهار " الذي تخطط الادارة الاميركية لعقده في المنامة عاصمة دولة البحرين في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري وسط مقاطعة فلسطينية شاملة على المستويين الرسمي والاهلي ومنتديات رجال الأعمال الفلسطينيين ومقاطعة عدد من دول العالم لهذا المؤتمر مثل روسيا الاتحادية والصين الشعبية وغيرهما.

جاء ذلك في ضوءإعلان الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الامم المتحدة لن تشارك في الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية بين إسرائيل والفلسطينيين والتي باتت تعرف بصفقة القرن والذي من المتوقع أن يناقش ما تسميه الادارة الاميركية الفرص الاقتصادية للفلسطينيين من خلال استثمارات ومشاريع وهمية كما هي العادة يقدمها حلفاء واشنطن من دول الخليج بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة

ودعا تيسير خالد في ضوء ذلك الدول العربية التي اعلنت موافقتها على المشاركة في المؤتمر الى سحب موافقتها ، ومملكة البحرين الى الاعتذار عن استضافة مثل هذا المؤتمر الذي تقاطعه فلسطين على المستويات الرسمية والاهلية وعدد من الدول العربية والدول الاجنبية فضلا عن الأمم المتحدة بعد أن اصبحت وظيفة المؤتمر واضحة وهي بيع الفلسطينيين أوهام الازدهار وتحسين مستوى معيشتهم تحت حراب آخر وابشع احتلال استعماري عرفه التاريخ الحديث .

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