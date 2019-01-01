غزة: توزيع أدوات مساعدة وأجهزة طبية على مئات المعاقين

غزة / سما/

وزعت جمعية رعاية اسر المعاقين في قطاع غزة أدوات مساعدة وأجهزة طبية على المئات من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين في قطاع غزة.

واستلم المستفيدون من المشروع أدواتهم خلال حفل نظمته الجمعية في مقرها بحضور المئات من المعاقين والوجهاء والشخصيات الاعتبارية في قطاع غزة.

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية اسر المعاقين هبة عدوان في كلمة لها في مستهل تنفيذ المشروع، إن المشروع يأتي ضمن مشروع "ايادي الكويت الرحيمة للإغاثة الصحية الطارئة للمعاقين في قطاع غزة" الممول من الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت وباشراف بيت الزكاة الكويتي.

وأضافت عدوان إن المشروع يأتي في سياق اهتمام الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة في الكويت، للتخفيف عن كاهل المواطنين الفلسطينيين وخصوصاً شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت عدوان أن المشروع يأتي، أيضاً في وقت يعاني فيه المعاقون في القطاع من ظروف اقتصادية ونفسية ومعنوية سيئة بسبب انحسار الدعم المقدم من المؤسسات المختلفة.

وأوضحت أن المشروع استهدف نحو 1500 معاقاً يعانون من اعاقات مختلفة ما بين إعاقة حركية وشلل دماغي وسمعي وبصري وغيرها من الاعاقات.

وأكدت عدوان أن تنفيذ المشروع في شهر رمضان يعكس اصالة موقف الكويت اميراً وحكومة وشعباً ويعكس المسؤولية الإسلامية والقومية للجهة الممولة والمشرفة، معربة عن شكرها الجزيل وامتنانها العظيم لدولة الكويت اميراً وحكومة وشعباً كما شكرت الأمانة العامة للاوقاف وبيت الزكاة.

ولفتت إلى أن أحد أهم أهداف المشروع يتمثل في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وعوائلهم والتي تعاني ظروفاً مادية ونفسية قاسية بسبب الحصار الإسرائيلي والظروف الاقتصادية.

وبينت ان المساعدات اشتملت على سيارات خاصة بالمعاقين وعجلات ووكرات وعكاكيز وأجهزة قياس الضغط والسكر وحفاظات وأجهزة تنفس صناعي وغيرها من الأجهزة الطبية والأدوات المساعدة، بالإضافة الى توفير الرعاية الصحية والطبية لهؤلاء من خلال العيادة الطبية المتنقلة.