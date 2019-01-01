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6 زلازل تضرب ألبانيا في غضون ساعتين

السبت 01 يونيو 2019 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 زلازل تضرب ألبانيا في غضون ساعتين


تيرانا /سما/

أفادت وزارة الدفاع ووسائل الإعلام المحلية في ألبانيا، بأن ستة زلازل هزت جنوب شرق ألبانيا في غضون ساعتين اليوم السبت، مما أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص وإلحاق أضرار بخمسة منازل.

وذكرت إحدى وسائل الإعلامي المحلية، أن خمسة أصيبوا عندما إنهار منزل في حين قالت السلطات الألمانية إنها تتابع الوضع بعد الزلزال الأول الذي كان بقوة 5.3 درجة وتوابعه.

وقالت وزارة الدفاع الألبانية "لم ترد أنباء عن أي أوضاع غير عادية في أي منطقة بالبلاد".

وكان مركز الزلزال الأول على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي بلدة كورتش وعلى عمق 14 كيلومترا، وتلاه زلزال آخر بعد سبع دقائق على عمق 18 كيلومترا في منطقة على الحدود مع اليونان ومقدونيا الشمالية.

واستمرت الهزات الأقل قوة في بلدة كورتش ومنطقة جيروكاستر الجنوبية على الحدود مع شمال اليونان.

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