الهند ترفع الحظر على المجال الجوي مع تخفيف التوترات مع باكستان

نيودلهي /سما/

رفعت القوات الجوية الهندية القيود المؤقتة على كل المسارات في مجالها الجوي ، التي كانت مفروضة بعد التوترات مع باكستان في فبراير، حيث شهدت غارات جوية من الجانبين.

ويعتبر الإعلان الذي صدر الجمعة، تحركا هاما يشير إلى انخفاض حدة التوترات.

وذكرت القوات الجوية الهندية عبر حسابها الرسمي على (تويتر) أن "القيود الجوية على كل المسارات في المجال الجوي الهندي التي فرضتها القوات الجوية الهندية في 27 فبراير، رفعت بالكامل."

وفي 26 فبراير، وجهت الهند ضربات جوية لباكستان ردا على الهجوم الذي وقع في 14 فبراير على منطقة بولواما في شطر كشمير الخاضع للسيطرة الهندية، وراح ضجيته 40 من أفراد قوات الأمن الهندية .

وأعلنت جماعة جيش محمد الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إن انتحاريا فجر سيارة ملغومة مستهدفا قافلة لقوات الأمن.

وردت باكستان أيضا، واشتبكت القوات الجوية للدولتين في قتال استمر ساعات قليلة.