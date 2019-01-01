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الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة طرح عطاءات بناء وحدات استيطانية بالقدس

السبت 01 يونيو 2019 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة طرح عطاءات بناء وحدات استيطانية بالقدس


القدس المحتلة / سما /

 أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، رفضه الشديد لقرار إسرائيل طرح عطاءات لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي راموت وبسغات زئيف شرقي القدس المحتلة.

واعتبر الاتحاد في بيان له - أوردته هيئة البث العامة الإسرائيلية - أن سياسة إسرائيل في مجال الاستيطان تقوض حل الدولتين.

وقال "إن الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين".

وكانت إسرائيل طرحت يوم الخميس مناقصات لبناء 805 وحدة استيطانية في تلك المستوطنات.

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