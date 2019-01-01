  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه الشديد للاستيطان في الاراضي الفلسطينية

السبت 01 يونيو 2019 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه الشديد للاستيطان في الاراضي الفلسطينية


القدس المحتلة/سما/

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، رفضه الشديد لسياسة الاستيطان عقب إعلان السلطات الإسرائيلية نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وقال الاتحاد، في بيان، إننا "نؤكد معارضتنا الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي أمر غير قانوني وفقا للقانون الدولي، وكذلك يساهم في عرقلة عملية السلام".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين".

وأكد البيان أن "سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية الحل، واعتبار القدس عاصمة للدولتين، هي الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل".

والجمعة، قررت وزارة "الاستيطان" الإسرائيلية، طرح مناقصة لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة.

وبموجب القرار، سيتم بناء 460 وحدة استيطانية في حي بسغات زئيف، و345 وحدة في راموت، علما أن خطط البناء الاستيطانية معتمدة منذ العامين الماضيين.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تل ابيب تبيع سلعا تبرع بها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين!

نصر الله: لدينا صواريخ دقيقة تستطيع تغيير وجه المنطقة والمقاومة ستفشل صفقة القرن

بيلين.مؤتمر البحرين مهزلة وفشله حتمي والعرب يتحدثون عن القادة الفلسطينيين باحتقار

هارتس تعلق على الاقتصاد المصري ودور الجيش فيه

فيديو ..السعودية تدعو قطر إلى العودة لـ"طريق الصواب"

صورة لزعيم كوريا الشمالية محاطا بفتيات صغيرات تثير فضول وسائل الإعلام

450 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

الأخبار الرئيسية

"ميدل ايست أفيرز" : الادارة الامريكية غاضبة على دحلان لموقفه من صفقة القرن

حماس

بن يشاي: "لن تُهزم "إسرائيل" في الحرب القادمة سواء بغزة او لبنان وسنحقق ردعًا يدوم بضع سنوات

العاهل الأردني: الفلسطينيون يعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة ويجب تكثيف دعم "أونروا"

الصفقة : شبكة تبادل أراض وإغداق مالي… لتوطين اللاجئين الفلسطينيين!

كيف نجا أبو عمار من قنابل حمام الشط ؟ شهادة تونسية