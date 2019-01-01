عساف يستقبل رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين

رام الله / سما /

استقبل أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي، اليوم السبت، في مكتبه بمدينة رام الله، رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين محمود مبارك وأعضاء المكتب.

وشكر عساف رئيس وأعضاء المكتب على هذه الزيارة.

واوضح عساف أن لا حل للقضية الفلسطينية من دون وجود حل عادل لقضية اللاجئين، وهذا ما يؤكده الرئيس محمود عباس في كل مناسبة، وبأن اللاجئ الفلسطيني هو عنوان للتضحية والوفاء.

كما اكد الوزير عساف بأن الاعلام الرسمي الفلسطيني، سيكثف من البرامج المتخصصة بقضايا اللاجئين على الأصعدة كافة.

واعرب مبارك واعضاء المكتب عن شكرهم وتقديرهم للدور الوطني الذي يقوم به الاعلام الرسمي على كافة الأصعدة، خاصة قضية اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم في الوطن والشتات، مشيدين في الوقت ذاته بالنقلة النوعية والتطور الحاصل في إعلامنا الرسمي.