بن يشاي: "لن تُهزم "إسرائيل" في الحرب القادمة سواء بغزة او لبنان وسنحقق ردعًا يدوم بضع سنوات

غزة / سما /

قال رون بن يشاي المحلل العسكري لصحيفة يديعوت احرنوت العبرية، اليوم السبت، إن اسرائيل لن تهزم في الحرب القادمة سواء كانت مع غزة او لبنان.

وأضاف في مقاله، "لن تُهزم "إسرائيل" في الحرب القادمة، لكنها لن تفوز، سواء كانت حرب في غزة أو حرب لبنان الثالثة أو الحرب الشمالية الأولى (لبنان وسوريا)، أو مزيج ممكن بينهما".

وتابع: يفرض علينا حينها إنهاء الجولة دون قرار واضح، شعور من الحزن عندما يخرج العدو من تحت الأنقاض ينفض الغبار ويفرد أصابعه على شكل V علامة النصر.

أردف: سنحقق ردعًا يدوم بضع سنوات وستكون نهاية الأعمال القتالية المتفق عليها من قبل الوسطاء الدوليين معقولة بالنسبة لنا، لكن عدم وجود نصر عسكري واضح في ساحة المعركة يؤدي إلى تآكل الردع، ونتيجة لذلك يقلل من الهدوء إلى المواجهة العسكرية الكبرى التالية.