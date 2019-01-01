"ميدل ايست أفيرز" : الادارة الامريكية غاضبة على دحلان لموقفه من صفقة القرن

واشنطن/ وكالات/

كشفت مصادر غربية لموقع" ميدل ايست افيرز" في واشنطن عن ان الادارة الامريكية تشعر بغضب شديد تجاه المواقف التي اتخذها القيادي الفلسطيني محمد دحلان تجاه ما يعرف باسم صفقة القرن معتبرة ان موقف دحلان يصب في خانة التحريض ضد الادارة الامريكية وضد المشروع الاميركي الجديد في المنطقة. وحسب الموقع فان مسؤولين في الادارة الاميريكية وصفوا موقف "دحلان" بالشرير في التحذير من الصفقة موضحة انه يقود خطا عنيدا وصلبا في رفضها وتحذير أصدقائه العرب من خطورتها ما جعل العديد من الزعماء العرب ينظرون بعدم الجدية لها .

واوضحت تلك المصادر ان رهان الادارة الامريكية على الانقسام الفلسطيني سواء داخل حركة فتح او بين حماس والسلطة فشل في تسجيل اي اختراق لصالح تمرير او قبول ضمني بصفقة القرن منوهة الى ان دحلان حذر العديد من رجال الاعمال الفلسطينيين من التساوق مع المشروع وان بعضهم اشتكى الى واشنطن من موقفه المتشدد تجاه الصفقة .

وكان دحلان قال في تصريحات متعددة له خلال الفترة الماضية بأن صفقة القرن لن يقدر لها ان تنجح" موضحا " نقول لمن يخطط لصفقة القرن بأنها لن تنجح وأنه رغم ابتعادنا عن وطننا، إلا أن الوطن سيظل باق فينا، ولكننا نحتاج لتصحيح أخطاء الماضي من أجل مستقبل أفضل، وحين نمتلك الجرأة لقول كلمة الحق نصون خططنا ونعبئ لها المجتمع".

وشدد "دحلان" على أن وحدة غزة والضفة هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية، ولمواجهة صفقة القرن، التي لن يقدر لها النجاح مؤكدا " أن أولى خطوات اسقاط صفقة القرن هي الوحدة الوطنية واكرام الناس ولمس هموهم وتقديم المساعدة لهم، وواجب السلطة في غزة والضفة العمل على توحيد الوطن والوقوف أمام مسؤولياتها لرفع المعاناة عن الناس.