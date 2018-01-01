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فور نهاية المسلسل.. بطل "غيم أوف ثرونز" يدخل في أزمة

السبت 01 يونيو 2019 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
فور نهاية المسلسل.. بطل "غيم أوف ثرونز" يدخل في أزمة


وكالات / سما /

قال وكيل أعمال الممثل، كيت هارينغتون، بطل مسلسل "صراع العروش" (غيم أوف ثرونز) الذي لعب شخصية جون سنو إنه يخضع لعلاج بعدما انتهى المسلسل الذي أنتجته شبكة "إتش.بي.أو".

وأضاف وكيل الأعمال، في بيان الثلاثاء "قرر كيت الاستفادة من هذه الاستراحة ليخصص بعض الوقت بعيدا عن العمل من أجل صحته ليعالج بعض المسائل الشخصية".

وقفز هارينغتون (32 عاما) من ممثل غير معروف، ليصبح نجما عالميا في المسلسل الذي لعب فيه دور سنو الشجاع الذي كانت أفعاله في الحلقة الأخيرة من أكبر الصدمات للمشاهدين.

ولم يخض البيان في تفاصيل هذه المسائل، لكن تقريرا في صحيفة "نيويورك بوست" ذكر أن هارينغتون تأثر بشدة بسبب انتهاء المسلسل ويخضع لعلاج من الضغوط والإجهاد ومعاقرة الكحول.

وأضاف أنه سجل اسمه لدى عيادة في الولايات المتحدة قبل أسابيع من انتهاء المسلسل الخيالي، الذي يعود للعصور الوسطى يوم 19مايو.

وتابع 19.3 مليون مشاهد الحلقة الأخيرة داخل الولايات المتحدة وحدها، وهو رقم قياسي لشبكة (إتش.بي.أو).

وقال هارينغتون، الذي تزوج من زميلته في بطولة المسلسل روز ليزلي في 2018، لمجلة "فارايتي" في وقت سابق من العام إنه وجد صعوبة من قبل في التعامل مع الشهرة والاهتمام اللذين سببهما المسلسل، ووصفهما بالأمر "المخيف".

#صراع العروش #كيت هارينغتون

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