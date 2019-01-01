  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

طفلة تتفوق على أينشتاين وهوكينج في معدلات الذكاء!

السبت 01 يونيو 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
طفلة تتفوق على أينشتاين وهوكينج في معدلات الذكاء!


وكالات / سما /

ذكر موقع "نيكست شارك" أن فتاة إيرانية عمرها 11 عاما حصلت على نتيجة في اختبار مستوى الذكاء تفوقت فيها على مستوى ذكاء كل من العالم الفيزيائي إلبرت أينشتاين والعالم ستيفن هوكينغ.

ويشير التقرير، إلى أن تارا شريفي، التلميذة في مدرسة أيلزبري الثانوية، شاركت في اختبار نظمته مؤسسة منسا لاختبار نسبة الذكاء في أوكسفورد، حيث حصلت على مستوى "العبقرية". 

ويلفت الموقع إلى أن الطفلة البالغة من العمر 11 عاما حازت على 162 نقطة في الامتحان، متجاوزة بكثير نسبة 140 نقطة للذكاء الخارق، مشيرا إلى أنها تفوقت بذلك بنقطتين على المنظر الفيزيائي أينشتاين، الذي يعد واحدا من أعمدة الفيزياء الحديثة، إلى جانب البروفيسور ستيفن هوكينغ.

ويورد التقرير نقلا عن جمعية منسا لفحص مستوى الذكاء، قولها إنه كان يجب الإجابة على الأسئلة في غضون وقت محدد، مشيرا إلى أن الامتحان ركز على فحص قدرة التلميذ على فهم معاني الكلمات. 

وينقل الموقع عن شريفي، قولها: "لقد صدمت عندما حصلت على النتيجة، ولم أتوقع تحقيق مثل هذه العلامات الجيدة". 

ويفيد التقرير بأن شريفي تتأهل بهذه النتيجة للانضمام إلى جمعية منسا، المعروفة أيضا باسم جمعية الذكاء العالي، وقالت إن قرارها المشاركة كان مشتركا بينها وبين والديها، وأضافت: "ستكون مناسبة رائعة لمقابلة الأشخاص الآخرين في نظام منسا، وأخبرت بعض زملائي في المدرسة وكانوا معجبين بهذه النتيجة". 

ويورد الموقع عن شريفي، قولها إنها ستواصل دراستها عندما تكبر في موضوع له علاقة بالرياضيات، فيما اعترف والدها بالدهشة من هذه النتيجة، لكنه أكد فخره بابنته، وقال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "باكس هيرالد": "أنا فخور ومندهش بالنتيجة التي حصلت عليها تارا".

ويختم "نيكست شارك" تقريره بالإشارة إلى قول والد تارا: "عرفت أنها ستحقق نتيجة جيدة عندما كنا نشاهد التلفزيون، حيث كانت تجيب على أسئلة الرياضيات قبل المشاركين.. ولم أكن أعلم أن لديها مستوى عاليا من الذكاء"، بحسب ما نقل موقع سرايا.

#طفلة #الذكاء

الأكثر قراءة اليوم

غزة: مقتل شاب شمال القطاع بظروف غامضة

صحيفة: تل ابيب تبيع سلعا تبرع بها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين!

نصر الله: لدينا صواريخ دقيقة تستطيع تغيير وجه المنطقة والمقاومة ستفشل صفقة القرن

بيلين.مؤتمر البحرين مهزلة وفشله حتمي والعرب يتحدثون عن القادة الفلسطينيين باحتقار

هارتس تعلق على الاقتصاد المصري ودور الجيش فيه

فيديو ..السعودية تدعو قطر إلى العودة لـ"طريق الصواب"

صورة لزعيم كوريا الشمالية محاطا بفتيات صغيرات تثير فضول وسائل الإعلام

الأخبار الرئيسية

"ميدل ايست أفيرز" : الادارة الامريكية غاضبة على دحلان لموقفه من صفقة القرن

حماس

بن يشاي: "لن تُهزم "إسرائيل" في الحرب القادمة سواء بغزة او لبنان وسنحقق ردعًا يدوم بضع سنوات

العاهل الأردني: الفلسطينيون يعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة ويجب تكثيف دعم "أونروا"

الصفقة : شبكة تبادل أراض وإغداق مالي… لتوطين اللاجئين الفلسطينيين!

كيف نجا أبو عمار من قنابل حمام الشط ؟ شهادة تونسية