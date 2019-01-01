أفضل تشكيلة بليزرات لجميع المناسبات

وكالات / سما /

بات هناك الآن عدد كبير جداً وتشكيلات متنوعة من السترات التي تلائم المناسبات والفعاليات المختلفة؛ وعلى مدار الأعوام الكثيرة الماضية لعب البليرز المتواضع الخالي من التفاصيل المبالغ فيها دوراً كبيراً في عالم الموضة.

تنقسم السترات بين نوعين من حيث أسلوب التصميم المنسقة وهي غالباً ما تكون السترات المنسقة مناسبة تماماً للجسم، وغالباً ما تكون مصنوعة من أقمشة باهظة الثمن عالية الجودة، ويقوم بحياكتها خياط أو محل ملابس مشهور. والسترات غير المنسقة وهي السترات التي يرتديها الرجال الذين يفضلون المظهر والإطلالة المريحة على الإطلالة شديدة الأناقة والمنمقة.

السترات الكلاسيكية

كذلك هناك أنواع مختلفة ومتعدد من السترات مثل السترات الكلاسيكية التي سوف تبقى دائماً من أفضل قطع الملابس وأكثرها أناقة. كذلك أصبحت السترات الزرقاء من أكثر قطع الملابس أناقة، ولا سيما أنها تجعلك تبدو في غاية الوسامة والتميز، والسترات الملونة التي أصبحت أكثر رواجاً في السنوات الأخيرة، ويرتديها الكثير من النجوم والمشاهير مثل الفنان الأسترالي هيو جاكمان، وتيموثي شالاميت، وغيرهم من النجوم.

وسوف توفر لك إطلالة شديدة الأناقة والتميز، كما أنها سوف تجعلك تبدو مُبهجاً ومختلفاً عن غيرك. كانت السترة البيضاء من أشهر البدلات الرسمية التي يرتديها عازفو البيانو والموسيقيون، ولكنها أصبحت واحدة من أشهر السترات الرسمية وواحدة من أكثر القطع أناقة.

والسترات المريحة توفر لك قدراً كبيراً من الحرية، كما أنك تستطيع أن تُبقي الأزرار مفتوحة.