مسؤول بالمعارضة: نتنياهو اقترح أن أكون وزيرا للجيش ومسؤولا عن المفاوضات مع الفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

كشف نائب رئيس جهاز الموساد سابقا رام بن براك، اليوم السبت، أن بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، اقترح عليه أن يصبح وزيرا للجيش في الحكومة الجديدة، بعد تعثر مفاوضاته مع أفيغدور ليبرمان.

وأوضح بن براك وهو عضو كنيست من المعارضة عن حزب أزرق- أبيض، أنه تلقى اقتراحا من مسؤول كبير في الليكود مقرب من نتنياهو، أن يكون وزيرا للجيش ورئيسا بالإنابة لنتنياهو عن المفاوضات مع الفلسطينيين بعد عرض خطة السلام الأميركية "صفقة القرن".

وبين أنه رفض ذلك العرض، بسبب مواقفه التي لا زال يتمسك بها بأن نتنياهو مسؤول عن حالة الانقسام داخل إسرائيل وأنه يقودها للهاوية، ولا يمكن التحالف معه.