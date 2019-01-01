فتح تنعى اللواء محمد حجاوي

رام الله / سما /

نعت حركة فتح ابنها المناضل اللواء محمد حجاوي "ابو حسين" الذي وافته المنية اليوم في العاصمة الاردنية عمان.

وذكرت الحركة في بيان النعي أن جثمان حجاوي سينقل غدا إلى فلسطين ليدفن في قرية حجة في محافظة قلقيلية.

وأضافت فتح، أن المرحوم ابو حسين من مواليد العام ١٩٣٤ انتمى لحركة فتح منذ تأسيسها، وشارك الشهيد ياسر عرفات في تأسيس الخلايا العسكرية في الضفة الغربية.

واستلم عدة مهام خلال مسيرته النضالية أهمها، قائد الشرطة العسكرية في الثورة الفلسطينية في الاردن ومدير الادارة والتنظيم ومعسكرات الإعداد الثوري، قائد معسكر الهامة، ثم مديراً لمكتب ياسر عرفات في سوريا ، واعتقل لمدة ثمانية سنوات في السجون السورية وبعد خروجه عمل وزير مفوض في سفارة فلسطين في الاْردن، وعاد لأرض الوطن مع عودة السلطة الفلسطينية وعمل في وزارة الداخلية.