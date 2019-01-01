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شاهد جدول مباريات بطولة الشاطئية للأندية الغزية

السبت 01 يونيو 2019 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد جدول مباريات بطولة الشاطئية للأندية الغزية


غزة / سما /

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن جدول مباريات بطولة الكرة الشاطئية, التي تنفذها اللجنة الأولمبية بتمويل من حكومة اليابان, وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع "الرياضة للشباب الفلسطيني", وإشراف اتحاد الكرة.

وتنطلق البطولة التي يشارك فيها 12 ناديا, يوم الاثنين العاشر من يونيو الجاري على ملعب استراحة الشرطة غرب غزة, بواقع مباراتين يوميا.

وتتأهل 8 أندية إلى الأدوار الإقصائية, حيث تم توزيع الأندية المشاركة إلى 4 مجموعات يتأهل أول وثاني كل مجموعة.

وفيما يلي جدول المباريات:

#الكرة الشاطئية
جدول

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