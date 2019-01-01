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بالأسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح "الأحد"

السبت 01 يونيو 2019 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح "الأحد"


غزة / سما /

أعلنت داخلية غزة يوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري الأحد.

وأفادت الداخلية أن الحافلات المراد سفرها المتبقي من الحافلة التاسعة (16/5)، وحافلة الجوازات المصرية حتى الرقم 80.

وطالبت، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، و التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما، طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

كشف الأسماء.. من هنا

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