خاميس يوافق على عرض أنشيلوتي

وكالات / سما /

أمام بايرن ميونخ حتى 15 من شهر يونيو الجاري ليقرر إن كان يريد شراء عقد النجم الكولومبي خاميس رودرجيز بشكل نهائي أم لا، وذلك لأن فترة إعارته من ريال مدريد سوف تنتهي في هذا الموعد.

صحيفة آس الإسبانية نشرت تقريراً صباح اليوم السبت أكدت خلاله أن مهلة النادي البافاري لم تعد لها قيمة الآن، لأن خاميس أخبر النادي برغبته بالرحيل بالفعل، وبالتالي لن يتمكن البايرن من تفعيل بند أحقية الشراء مقابل 42 مليون يورو إن لم يكن اللاعب موافقاً على ذلك.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن السبب وراء رغبة خاميس بالرحيل عن البايرن هو أنه يريد اللعب مرة أخرى تحت قيادة مدربه السابق كارلو أنشيلوتي، والذي ينوي بالفعل التعاقد معه وضمه إلى صفوف نابولي.

وأضاف التقرير أن خاميس أعطى موافقته لأنشيلوتي، وسوف يبدأ نابولي مفاوضاته مع ريال مدريد خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن قرر زين الدين زيدان التخلي عن اللاعب بشكل نهائي لعدم اقتناعه بقدراته.

وسبق لخاميس أن لعب تحت قيادة أنشيلوتي مرتين، الأولى مع ريال مدريد، والثانية مع بايرن ميونخ، ويبدو أن المدرب الإيطالي معجب كثيراً بالنجم الكولومبي، ويريد أن يخلق شراكة ثالثة بينهما.

أنشيلوتي يبحث عن لاعب يربط خط الوسط بالهجوم، ويملك القدرة على صناعة الأهداف، والاهم من ذلك أن يكون ذو قيمة إعلامية وجماهيرية، وكل هذه الخصائص متوفرة بخاميس.