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ماني: صلاح سبب وصولنا للنهائي وأتمنى أن يسجل

السبت 01 يونيو 2019 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماني: صلاح سبب وصولنا للنهائي وأتمنى أن يسجل


وكالات / سما /

تحدث السنغالي ساديو ماني جناح ومهاجم ليفربول الإنجليزي عن المباراة الخاصة التي تنتظر الردز مساء اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية.

 

ليفربول اليوم يدخل المباراة وعينه على العودة مرة أخر لمنصات التتويج باحثاً عن لقبه السادس في تاريخه بعد غياب دام حوالي 14 عاماً من أخر بطولة أحرزها الردز عام 2005 في إسطانبول.

وكشف ماني عن حلمه الكبير بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث تحدث عن العديد من الأشياء بالإضافة إلى دور المصري محمد صلاح الكبير في موسم ليفربول على حسب قول السنغالي.

وصرح ساديو ماني قائلاً:” من يسجل في النهائي أنا أو صلاح؟ لا يهم من يسجل كل ما نريده هو التتويج بالبطولة، صلاح يقدم اداءاً خرافياً”.

وتابع ساديو ماني حديثه قائلاً:” صلاح هو الأكثر تسجيلاً للأهداف لولا وجود لم نكن سنصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، أتمنى أن يسجل”.

وأكمل ساديو ماني تصريحاته عن المباراة قائلاً:” الأهم هو الفوز بالبطولة، من يسجل أنا أو صلاح أ فيرمينو لا يهمني أبداً”.

#ساديو ماني

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