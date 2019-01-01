زيدان يحسم قرار الاختيار بين إريكسن وبوجبا

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حسم موقفه من مسألة اختيار الصفقة القادمة لتدعيم خط الوسط خلال الميركاتو الصيفي في ظل الخيارات التي طرحت الفترة الماضية.

بول بوجبا هو الاسم الأول الذي ظهر على الساحة وارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد، زيدان لم يخفي إعجابه باللاعب وصرح بذلك لوسائل الإعلام، لكن مانشستر يونايتد لن يتخلى عنه بسهولة.

بعد ذلك بدأ الحديث عن كريستيان إريكسن نجم توتنهام الذي سينتهي عقده بعد موسم واحد فقط، مما يجعل النادي الإنجليزي مجبراً على التفاوض مع ريال مدريد لتجنب رحيله مجاناً في صيف 2020.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن زيدان قرر تأجيل صفقة إريكسن والتركيز على التعاقد مع بوجبا، وذلك رغم أن الصفقة ستكلف ريال مدريد 50 مليون يورو أكثر من صفقة النجم الدنماركي.

وأضاف التقرير أن المدرب الفرنسي يميل أكثر لخيار بوجبا، وهو السبب وراء تردد ريال مدريد بالدخول في مفاوضات مع توتنهام حتى الآن من أجل إريكسن، فمن الواضح أن زيزو غير مقتنع بصانع ألعاب السبيرز.