ميسي: ريال مدريد انهار بعد رونالدو كما توقعت

وكالات / سما /

أشاد ليونيل ميسي نجم برشلونة بمنافسه الأول كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، مؤكداً على صحة تصريحات السابقة التي أوضح فيها أن ريال مدريد سيعاني من بعده، وهو ما حدث بالفعل خلال الموسم المنقضي.

وظهر ريال مدريد بشكل مخيب للآمال هذا الموسم، وافتقد الفريق بشكل واضح لقدرات وإمكانيات رونالدو التهديفية التي كانت تحسم المباريات في الغالب، الأمر الذي جعله يخرج خالي الوفاض ولا يتمكن حتى من المنافسة على أي لقب.

ويرى ميسي أنه من الطبيعي تراجع مستوى ريال مدريد بعد رونالدو بسبب الأهداف الغزيرة التي كان يسجلها، كما أكد على عدم وجود علاقة صداقة بينهما، لكن هناك احترام متبادل، وأشار إلى أنهما يدفعان بعضهما للأمام بسبب المنافسة الشرسة.

وقال ميسي في مقابلة مع فوكس سبورت “في بداية الموسم قلت أن ريال مدريد سيتأثر، والبعض غضب من ذلك، لكن هذه حقيقة، كيف لا تتأثر برحيل لاعب يسجل 50 هدف في الموسم ؟”.

وتابع “لقد حدث ذلك لمدريد كما كان سيحدث لأي فريق آخر سيرحل عنه كريستيانو رونالدو، بالطبع الدوري الإسباني خسّره، بالإضافة لكونه كان يجعل البطولة، فإنه يخلق تكافؤ أيضاً”.

وأضاف “في الحقيقة الأمر كان جيداً لكلينا، لقد أردنا تحسين أنفسنا باستمرار، وجعلنا المنافسة أقوى بتواجدنا في إسبانيا معاً، لقد كان الدوري ذو قيمة كبيرة”.

وأنهى ميسي حديثه عن رونالدو “لا نعرف بعضنا البعض، ألتقي مع رونالدو فقط في احتفالات الجوائز والمباريات، لكن هناك ردود فعل إيجابية، ليس بيننا علاقة صداقة لأننا لا نعرف بعضنا البعض”.