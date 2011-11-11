الأسير المقعد معتز اعبيدو يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثالث رفضاً لاعتقاله الإداري

الخليل / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن الأسير المجاهد المقعد معتز محمد فرج طالب اعبيدو (39 عاماً) من مدينة الخليل، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 05/02/2018 وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي تهمة تذكر.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير اعبيدو عانى في اعتقالاته السابقة وهو في الأسر من آثار إصابة في يده اليمنى فقد تم إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال أثناء اعتقاله السابق، كذلك يعاني من شلل في قدمه اليسرى جراء إطلاق النار عليه من مسافة خمسة أمتار أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال بتاريخ 11/11/2011م، وقد تعرض لإصابة برصاصة (دمدم) تفجرت بمنطقة الحوض والبطن، وهو مقعد نتيجة الإصابة ويتحرك بواسطة كرسي.

ورغم ما يعانيه الأسير اعبيدو إلا أن سلطات الاحتلال تُصر على اعتقاله إدارياً، وتحتجزه في ظروف صعبة أدت إلى تفاقم معاناته؛ فهو يعتمد على رفاقه في الأسر في إدارة حياته داخل المعتقل، وذلك بعد أن فقد السيطرة والتحكم بأطرافه؛ وتكتفي إدارة معتقلات الاحتلال بإعطائه المسكنات كعلاج.